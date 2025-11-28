Calcio Promozione – Asola, Baba Seck: “Grazie Bovi, mi serviva il gol. Col S.Pancrazio senza paura”

Asola Nell’ultimo turno di campionato, l’Asola ha bissato il successo col Castelcovati e a farne le spese è stata la Verolese, ora distante solo un punto in classifica dalla squadra di mister Cobelli. Vittoria di misura per i biancorossi, a cui è bastato un rigore trasformata con freddezza da Baba Ndaw Seck a metà del primo tempo. L’attaccante sottolinea l’importanta dei tre punti conquistati: «Per noi era una partita fondamentale. Ci tenevamo a fare bene per dimostrare di che pasta siamo fatti. In campo abbiamo offerto una prestazione bella e convincente. Quando una vittoria arriva in questo modo, può essere determinante per il cammino successivo». Per Baba Seck è arrivato il secondo centro in campionato, una rete che ancora più della prima marcatura è carica di significati, come lui stesso racconta: «Ho attraversato un periodo complicato, complice un infortunio che mi ha tenuto fermo ai box per qualche settimana. Avevo bisogno di giocare e, dopo il rientro col Castelcovati, mi sono anche tolto la soddisfazione del gol. Quando l’arbitro ha fischiato il penalty, dal dischetto doveva andare Nicola Bovi, che invece si è preso la responsabilità di lasciare a me il tiro. Questo gesto mi ha fatto capire che la squadra ha grande fiducia in me, fiducia che sono pronto a ricambiare – continua la punta –. Voglio dedicare questa rete a mio padre Giovanni: penso sempre a lui quando gioco e, da quando sono arrivato in Italia, nessuno mi ha aiutato quanto ha fatto lui». Con 6 punti nelle ultime due gare, l’Asola vede la zona playoff: «Come dimostra l’episodio del rigore, siamo un gruppo coeso e affiatato, con ragazzi seri e talentuosi. Questa squadra può andare lontano. Le ultime partite sono prova che possiamo stare in alto. Da parte mia, voglio aiutare la squadra – commenta Baba Seck –. Anche se non farò tanti gol, so che posso ispirare i miei compagni con il mio atteggiamento e spirito vincente. Dove possiamo arrivare, solo il tempo saprà dirlo». Sul cammino dell’Asola ci sarà domenica prossima la capolista San Pancrazio, in una trasferta che si prospetta durissima per i biancorossi: «Sarà una partita difficile come tutte le altre. Senza dubbio, abbiamo già fatto vedere che non abbiamo timori reverenziali verso chi sta più in alto di noi in classifica – conclude la punta –. Come contro il Castelcovati dobbiamo andare a prendere i punti che ci spettano e ci meritiamo. Mi aspetto una sfida tosta, ma anche entusiasmante: andremo là per vincere». (fraga)