Calcio Promozione – Il Rullo esonera mister Marmiroli. Squadra al vice Monari

MARMIROLO Con una decisione per certi versi in attesa (anche se le prime voci erano trapelate già lunedì pomeriggio), il Marmirolo ieri ha deciso l’esonero di mister Davide Marmiroli. Fatale all’esperto allenatore mantovano la sconfitta rimediata domenica scorsa nel derby con l’Asola (3-0). Il bottino dei neroverdi era comunque tutt’altro che negativo sin qui, dato che il Rullo aveva guadagnato 11 punti in altrettante partite, per effetto di due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, ed era di fatto fuori dalla zona play out pur essendo una neopromossa.

La dirigenza marmirolese, tuttavia, almeno per il momento, ha affidato la conduzione della squadra al viceallenatore Angelo Monari, che sarà coadiuvato dal preparatore atletico Cannizzaro. Saranno loro a traghettare la squadra al prossimo incontro quello di domenica prossima a Pavone Mella sul terreno di gioco della capolista Pavonese. Gara proibitiva guardando la classifica, ma il Rullo in questa stagione ha giocato alla pari anche contro alcune corazzate. In un secondo momento potrebbe essere identificato il profilo del nuovo allenatore da parte del direttore sportivo Brentegani e dalla dirigenza, ma i tempi potrebbero non essere immediati. Se il tecnico, probabilmente anche per l’amarezza del momento, si trincera dietro a un “no comment”, parimenti ci sono bocche cucite sui possibili sostituti, anche se è ipotizzabile che il nuovo allenatore potrebbe arrivare dal Veronese. Del resto, dal Veneto in estate sono giunti diversi elementi della rinnovatissima rosa marmirolese, e si tratta di un mercato che il direttore sportivo conosce perfettamente. Ci si attende, a questo punto, anche qualche aggiustamento nel mercato di dicembre: in uscita c’è l’attaccante Diego Grigoli, che dovrebbe essere stato liberato dalla società.

Si profila dunque una nuova gestione tecnica (ma non subito) per la compagine virgiliana, alla quale verrà richiesto un rendimento più brillante per un girone di ritorno lontano dalla zona calda del campionato.