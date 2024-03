Calcio Promozione – Morselli: “Il San Lazzaro c’è. Ora un match cruciale”

MANTOVA Con l’eurogol di Filippo Morselli, il San Lazzaro agguanta l’1-1 con la Sported Maris e strappa un buon punto per la volata salvezza. «Loro sono una buonissima squadra – afferma il bomber – anche se non hanno un gioco spumeggiante. Possiedono giocatori esperti e questo li rende ancora più ostici da battere. E’ stata una gara equilibrata, per questo penso che il pari sia più che giusto. Ci sono stati annullati due gol, uno per fuorigioco millimetrico e l’altro perché la palla era uscita di poco oltre il rettangolo di gioco. Ci poteva andare meglio, ma comunque rimane un buon punto che a fine campionato, secondo me, farà la differenza». «L’essere riusciti a riprenderla – dice ancora – è un ottimo segnale perché di solito quando andiamo sotto, fatichiamo poi a recuperare. Il mio gol è arrivato di tacco dopo un’azione nata sulla destra: Del Bar ha saltato l’uomo, è arrivato sul fondo e me l’ha crossata sul primo palo». Domenica la Migliaretto arriva l’ostico San Pancrazio: «Mi aspetto la stessa gara dell’andata – tuona – e sarà “La Partita”. Furono loro ad interrompere il nostro ciclo di sette risultati utili di fila. Anche se giocano poco, rimangono una squadra pericolosa che gioca sulle seconde palle. Abbiamo gli stessi punti, anche se loro devono recuperarne ancora una, per questo lo scontro di domenica sarà fondamentale per noi. Se non dovessimo vincere, proveremo almeno a portarci a casa un punto». Per raggiungere la salvezza, i cittadini se la vedranno con Borgosatollo, Sporting Brescia e all’ultima giornata ci sarà il derby con l’Asola: «Col Borgosatollo mi aspetto una gara simile a quella col San Pancrazio, su un campo brutto e rognoso. Lo Sporting è la squadra che più mi è piaciuta perché ha uno stile di gioco propositivo e compatto. Poi ci sarà la trasferta ad Asola, dove speriamo di poterci giocare ancora le nostre carte».