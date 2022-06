Tiro con l’arco – Lucilla Boari e le azzurre ai Giochi del Mediterraneo

Oran (Algeria) Continua il tour de force della Nazionale Italiana di tiro con l’arco. Gli Azzurri sono stati protagonisti la scorsa settimana a Parigi in Coppa del Mondo per poi partire immediatamente verso Oran, in Algeria, dove oggi inizieranno i Giochi del Mediterraneo anche per l’arco. L’unica divisione ammessa è l’arco olimpico. Gli azzurri convocati per le sfide in Algeria al maschile sono Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), che arrivano all’evento forti del titolo europeo a squadre conquistato poche settimane fa a Monaco. Nel femminile è stato scelto il terzetto tutto Fiamme Oro formato da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. I Giochi iniziano domani con al mattino le 72 frecce di qualifica. Nel pomeriggio scenderanno in campo le squadre che tireranno fino alle semifinali. Giovedì lunga giornata di sfide con prima le eliminatorie individuali e al pomeriggio i match dagli ottavi fino alle semifinali del mixed team. Venerdì giornata conclusiva del programma con tutte le finali.