Calcio Promozione – Valenza: “SanLa, soffri meno per sognare di più”

MANTOVA Si raduna quest’oggi anche il San Lazzaro, che da stasera al Migliaretto (ore 18.45) inizia il cammino in vista di un nuovo campionato di Promozione, il terzo consecutivo, dopo aver raggiunto ai play out la salvezza a spese della Bagnolese.

L’obiettivo, come anticipa il presidente del sodalizio cittadino Angelo Valenza è quello di raggiungere primariamente la salvezza, ma con la speranza di soffrire decisamente meno rispetto al campionato 2021/2022.

«Non ci poniamo limiti – dice il patron – importanti campionato, coppa disciplina e premio giovani. E’ ovvio che la priorità è quella di restare in categoria. La scorsa stagione aveva preso una brutta piega nelle partite finali, ma siamo riusciti, con una partita di ritorno eccezionale, a mantenere la Promozione. E penso che nel corso del campionato avessimo ampiamente meritato la permanenza in categoria».

«E’ stata costruita una squadra – prosegue Valenza – grazie al manager Michele Jacopetti, che prosegue quanto già nel solco della nostra tradizione: un misto di giocatori locali d’esperienza e di giocatori del nostro vivaio. Anche i più esperti sono ancora piuttosto giovani, l’intensità e la freschezza saranno come sempre una caratteristica di questa società. La ricetta è la stessa delle annate precedenti, è logico quest’anno vogliamo soffrire di meno».

La novità principale è costituita dai nuovi campi in sintetico: «Le partite in casa le giocheremo al Migliaretto sul sintetico, quindi un fattore diverso che potrebbe darci qualche vantaggio, almeno così si dice. Sicuramente ci aiuterà per quanto riguarda gli allenamenti nei mesi più rigidi, per il resto staremo a vedere. Si diceva in passato che a Borgochiesanuova costruivamo i nostri campionati, vedremo se tornerà ad essere così su questo terreno tutto nuovo».

Questo il programma delle amichevoli della squadra biancoceleste: il 6 agosto si gioca a Colorno, contro la locale formazione di Eccellenza Crer, il 13 agosto invece si giocherà con il Porto. Dopo la pausa ferragostana si giocherà il 17 agosto contro l’Union Team, che come il Porto affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria, così come l’ultima avversaria nei test, che sarà il 20 agosto la Serenissima.