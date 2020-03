Arti Marziali – Italian Defence Academy, lezioni online per iscritti e appassionati

MANTOVA Con le palestre chiuse per l’emergenza Coronavirus, l’Italian Defence Academy vuole restare vicino ai propri tesserati con lezioni online. «In un periodo che ha colpito duramente la popolazione e gli sportivi, l’Italian Defence Academy non poteva restare indifferente – commenta Massimo Begnozzi, presidente dell’Asd – Da una iniziativa di Kevin Moietta e Ilaria Cevolo, è stata creata una piattaforma sportiva online per dare il via a un programma di allenamenti. Fondamentale anche la collaborazione di Francesca Cappelli. La pagina Facebook di Italian Defence Academy ha messo al servizio dei propri iscritti, e non solo, la possibilità di svolgere le seguenti discipline: kick boxing per adulti e bambini, functional training, cardio kombat e abdominal killer. Con la speranza che tutto finisca presto. Restate a casa allenati». Le lezioni di functional training si terranno il lunedì e il mercoledì e quelle di kickboxing il martedì e il venerdì. Diretta dalle ore 15.30