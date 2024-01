Calcio Seconda Categoria – Perboni: “Quistello, gli infortuni pesano. Ma la rosa c’è”

QUISTELLO In casa Quistello, nonostante il terzo posto nel campionato di Seconda Categoria del Girone O Mantovano, c’è comunque rammarico per aver gettato alle ortiche punti pesanti. Mister Roberto Perboni fa un bilancio dell’andata e racconta le prime 15 giornate: «Abbiamo fatto un buon girone d’andata – afferma il tecnico – . Siamo contenti di dove siamo e dei punti conquistati, ma penso che avremmo potuto e dovuto fare meglio in certe gare. E’ altrettanto vero che siamo stati anche fortunati, ma allo stesso tempo abbiamo giocato, per gran parte della stagione, con una rosa decimata a causa degli infortuni. Il centrocampo è stato il reparto più colpito: ad esempio abbiamo perso Rizvani, che per noi è un giocatore importante e di spessore. Per fortuna siamo riusciti a recuperare Borsari e Cracolici che in questa seconda parte di stagione potranno darci una grossa mano. Il rammarico più grande è stato non avere mai la squadra al completo, ma solo nelle prime 2-3 partite».

Alla ripresa, subito il clou con il Castellucchio: «Sarà una bella gara – sorride Perboni – . Già all’andata ci siamo fatti recuperare, nonostante fossimo in vantaggio per 2-0. Entrambe vogliamo puntare in alto, quindi penso che se ne vedranno delle belle. Mi aspetto un ritorno più difficile dell’andata, ma di questo i ragazzi ne sono consapevoli; spero solo di avere tutta la rosa al completo».

Sul mercato non sono arrivati rinforzi, ma si è pensato a sfoltire la rosa, principalmente: «Non abbiamo fatto nessun acquisto, ma solo uscite: Folloni, Zayed e Calciolari. La società ha deciso di puntare sui giocatori già presenti in rosa, dando maggiori opportunità a chi ha giocato meno sino ad ora».