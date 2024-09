Calcio Serie B – Corso responsabile vivai: esame finale per il dt del Mantova Botturi

MANTOVA Gli esami non finiscono mai, o quasi. Lo sa bene il dt del Mantova Christian Botturi, che domani mattina a Coverciano sosterrà la discussione finale del corso speciale per “Responsabile di settore giovanile”. La parabola di Botturi è insolita: quando ricoprì questo ruolo nel Mantova e nel Brescia, lo fece grazie al patentino da direttore sportivo, che acquisì prima. Ora che è ds a tutti gli effetti, completerà il percorso di formazione conseguendo il patentino da responsabile del vivaio. Ricordiamo che Botturi lo scorso anno aveva superato anche il Master in Management del calcio della Bocconi.

Il corso per “Responsabile di settore giovanile” ha preso il via a fine agosto con un programma didattico di 54 ore. Tra i partecipanti, altri due volti noti al Mantova: l’ex capitano Mattia Notari, attuale numero uno del vivaio del Parma; e Daniele Bernazzani, attuale responsabile tecnico dell’attività agonistica dell’Inter.