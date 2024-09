Calcio Promozione – Governolese, ufficiale: via Volpato. Andrà all’Albignasego

GOVERNOLO Ora è ufficiale: Rey Volpato lascia la Governolese. Le problematiche logistiche hanno prevalso e dunque i Pirati, a malincuore, si sono dovuti privare dell’attaccante ex Juve, Bari e Siena, che era arrivato come il colpo dell’estate in casa rossoblù. «Non siamo riusciti a trattenerlo, e questo ci dispiace molto – dice il consulente di mercato Andrea Brentegani – per la caratura del giocatore. Purtroppo sono sorte problematiche di distanza». «Purtroppo con il taglio di Ivanov, il giocatore con cui avrebbe dovuto raggiungere Governolo, e l’arrivo di Sperti – commenta il ds Giuseppe Franchini -, la spesa diventava importante per il ragazzo e non c’era modo di trovare un accordo. Quindi di comune scelta, con tanto rammarico, abbiamo deciso di separarci». Uscito Volpato, che si è già accasato all’Albignasego (Eccellenza padovana), i Pirati potrebbero tesserare un centrocampista: si tratta di Alessio Hyseni, possente mediano italoalbanese ex Ambrosiana, bravo negli inserimenti. Una precisa richiesta di mister Giuseppe Brentegani.