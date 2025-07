Calcio Serie B – Mantova, preso anche Marras. Attesa per Pittino, sogno Fellipe

MANTOVA L’assalto in extremis del Frosinone è stato respinto e il giocatore ha mantenuto la parola. Tommaso Marras è il secondo volto nuovo del Mantova 2025-26. Il suo ingaggio è stato ufficializzato ieri dalla società biancorossa: contratto triennale con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Come lui Brignani, Ruocco e Paoletti, mentre la scadenza più lontana resta quella di Bragantini, legato all’Acm fino al 2029.

Tommaso Marras, attaccante, è stato uno dei primi giocatori adocchiati dal dt Christian Botturi per il nuovo Mantova. E in effetti possiede tutte le caratteristiche del giocatore che piace a Botturi: giovane (è un 2004 e farà “minutaggio”), talentuoso, duttile, con un’ottima stagione alle spalle in una categoria inferiore, e pieno di motivazioni per ben figurare anche in Serie B. Nato a Novara, si è messo in luce a 17 anni nel Chieri in Serie D. Il Monza se n’è accorto e l’ha ingaggiato, in breve è diventato uno dei punti di forza della Primavera 2. Nella scorsa stagione il debutto tra i professionisti, in Serie C con la maglia del neopromosso Caldiero. Una stagione sfortunata, quella dei veneti, conclusa con la retrocessione. Ma Marras si è comunque messo in luce con un bottino di tutto rispetto: 33 presenze (37 se consideriamo play out e Coppa Italia), 6 gol e 4 assist. È bene precisare che non parliamo di una punta centrale, bensì di un giocatore offensivo comunque polivalente, in grado di ben figurare da esterno (destro o sinistro) oppure trequartista. Al Mantova dovrebbe garantire movimento, fantasia, imprevedibilità. Sulle sue tracce si erano fiondate parecchie società: dalla Carrarese al Padova, fino all’inserimento inatteso e “pericoloso” del Frosinone. Ma Botturi si era mosso in anticipo, strappando una sorta di accordo verbale al ragazzo. Che alla fine ha mantenuto la parola.

Dunque, due giorni di mercato e due acquisti per il Mantova (il primo è stato il difensore centrale Alessio Castellini). Una media considerevole, la conferma che in viale Te stanno facendo di tutto per assicurare a Davide Possanzini un organico il più possibile completo per l’inizio della preparazione. I prossimi due obiettivi sono un altro giovane difensore centrale e un regista. Botturi ha già individuato i profili ideali, rispettivamente Tommaso Pittino e Zan Majer. Pittino, classe 2005, è di proprietà del Genoa con cui il Mantova è in trattativa per averlo in prestito. Lo vogliono anche Juve Stabia e Carrarese, anzi i campani fino a pochi giorni fa sembravano averlo in pugno. Sviluppi attesi tra oggi e domani. Quanto a Majer, si aspetta il suo rientro dalle vacanze che avverrà la prossima settimana. L’opzione Mantova lo attira, ma l’offerta dell’Austria Vienna l’ha fatto vacillare. Qualche giorno per chiarirsi le idee e arriverà la risposta. Tra gli obiettivi c’è anche un terzino sinistro: piace il brasiliano Fellipe Jack (2006), che il Como ha riscattato dal Palmeiras. Al momento appare una pista impercorribile, dato l’elevato costo e la folta concorrenza (Spezia su tutti). Staremo a vedere.