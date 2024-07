Calciomercato dilettanti – La Rapid United prende Galvani. Dima alla Ceresarese

MANTOVA Ore decisive per la conferma, o meno, di Secli alla Castellana: entro un paio di giorni potrebbe esserci la risposta definitiva dell’attaccante. Qualora arrivasse l’intesa definitiva, il mercato dei goffredesi sarebbe virtualmente chiuso. In Prima Categoria sembra ormai deciso il trasferimento del centrocampista Garutti al Porto, ma l’ufficialità slitta nei prossimi giorni. La Poggese ha ceduto al Rivara il giovane centrocampista Harsohung Kumar. Andrei Catalin Dima, attaccante ex Casaloldo, è ultimo colpo in entrata della Ceresarese. In Seconda categoria la Rapid United inserisce in organico l’attaccante ex Leoncelli Vescovato Alessandro Galvani che ha anche militato nella Casalese e nel Psg, un acquisto che segue in ordine di tempo quello di Cristian Mantovani centrocampista ex Colorno e Martelli Piadena. Dalla Seconda alla Terza categoria, comincia delinearsi l’organico dell’Ostiglia di Simone Losi, Fabio Caramori (ex Sustinente e Poggese), Matteo Dotti (ex Amatori Pievese), Denis e Vilja Kledi (ex Amatori Correggioli) le novità in entrata. Torna a giocare l’estremo difensore Stefano Ballesini che di recente era dirigente e al contempo preparatore dei portieri, mentre Davide Ghiraldelli sarà solo dirigente. Luca Guernieri ex Villimpentese, sarà il preparatore dei portieri. Lasciano, per motivi legati allo studio, Pinotti e Vignola. La Robur Marmirolo è riuscita a confermare il difensore Paolo D’Angiolella.