Calcio serie C – Mantova: Pinton potrebbe entrare nella lista dei 25, per Vano nessuna offerta concreta

MANTOVA E’ ancora presto per capire quali saranno i movimenti di mercato della società biancorossa. Al momento si possono formulare solo delle ipotesi. La dirigenza di viale Te ha già fatto con mister Troise una prima analisi del percorso fin qui intrapreso da alcuni elementi della rosa e nelle prossime ore saranno prese delle decisioni. Il mercato comincia ufficialmente il 4 gennaio, ma è probabile che la società abbia già il mirino puntato su alcuni obiettivi. Come detto, la rosa attuale è colma e non si possono effettuare acquisti senza aver prima ceduto qualcuno. Il primo rinforzo del Mantova potrebbe essere il classe ‘98 Matteo Pinton. In realtà non si tratterebbe di un nuovo acquisto. L’ex Virtus Verona si allena infatti a Mantova da inizio stagione, ma a causa di un lungo stop non è mai stato integrato in rosa. Da qualche mese è tornato ad allenarsi con i compagni e nelle prossime settimane, se arriverà il via libera, potrebbe essere inserito nella lista dei 25. Centrocampista, si può adattare anche nel ruolo di terzino desto e quindi candidarsi come alternativa a Bianchi. Di fatto in rosa manca un sostituto dell’esterno marmirolese. Esposito e Tosi non sembrano convincere molto mister Troise, che in queste prime 17 gare di campionato li ha impiegati con il contagocce. Nel mercato di gennaio, inoltre, si potrebbe aprire il capitolo attaccanti. Continuano i rumors su un possibile addio di Vano. L’ex attaccante del Carpi in questa prima parte di stagione non ha convinto, ma la società al momento ha sempre fatto intendere di voler credere ancora nelle sue potenzialità. Sembra piacere a Palermo e Padova, ma ai dirigenti virgiliani, al momento, non sono ancora giunte offerte concrete. Occhio anche a Zappa, che potrebbe entrare presto nel mirino del Carpi. Così come saranno fatte delle valutazioni su Cortesi, il quale finora in questo campionato ha collezionato solamente due presenze.