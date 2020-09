Calcio Serie C – Striscioni rimossi, il Mantova tende la mano ai tifosi

MANTOVA Tiene banco e fa discutere la vicenda degli striscioni dei Mantova Club, appesi nel settore distinti del Martelli e rimossi dalla società senza avvertire i tifosi. Il Centro di coordinamento Mantova Club si è fatto sentire ieri con un comunicato ufficiale, a firma del presidente Rinaldo Pizzi, che riportiamo di seguito.

“Il Centro di Coordinamento in questi giorni ha ricevuto vibrate proteste, espressioni di rabbia e di forte rammarico da parte dei Club e dei tifosi associati in ordine alla gestione della Società Mantova 1911 Fc relativa agli striscioni dei club affissi allo stadio Martelli. Da sempre esposti con le dovute autorizzazioni, durante il periodo di chiusura del “Martelli” per la nota pandemia e a causa delle condizioni avverse del tempo, alcuni si sono rotti e parzialmente staccati, ma la società non ha pensato di chiamare i legittimi proprietari per ritirare anche i pezzi rotti ma li ha gettati. La cosa non è sfuggita ai tifosi che considerano lo striscione come oggetto “sacro” poiché rappresenta il Club allo stadio, ne esprime visibilità e, da ultimo, è frutto di sacrifici economici. Ciò premesso, siamo ad invitare l’amministrazione del Mantova Fc a far sì che simili episodi non si ripetano mai più in futuro, affinché prosegua il dialogo, nel reciproco rispetto, tra la società ed il Centro Coordinamento Mantova Club”.

In serata abbiamo contattato lo stesso Pizzi, che ha ribadito: «Ci siamo sentiti col presidente Ettore Masiello e ognuno è rimasto sulle sue posizioni. È nostra intenzione mantenere un rapporto di cordialità e collaborazione reciproca con la società, com’è sempre accaduto negli anni precedenti. Allo stesso tempo, ci auguriamo che simili episodi non si ripetano».

La società ha risposto con un’altra nota, diffusa dall’ufficio stampa. Questo il testo: “Preso atto della situazione che si è verificata in seguito alla rimozione dallo stadio Danilo Martelli degli striscioni del Centro Coordinamento Mantova Clubs, gravemente deterioratisi a causa del maltempo durante la parentesi del lockdown, Mantova 1911 rende nota la propria disponibilità a partecipare alla ricostituzione degli stessi in virtù dell’imminente avvio della nuova stagione”.