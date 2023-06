Calcio – Le date della Serie C: il campionato inizierà il 27 agosto e finirà il 28 aprile. Coppa Italia al via il 20/8

Mantova Il numero uno della Lega Pro, Matteo Marani ha fatto un’analisi a 360 gradi su quanto sta accadendo in queste settimane. «Elenco definitivo delle squadre? Lo sapremo domani (oggi ndr) – ha detto – nel giorno di scadenza delle iscrizioni, avremo un quadro completo. Aspettiamo a parlarne, anche solo per un fatto scaramantico. È chiaro che la sfida della sostenibilità è importante, è difficile. Credo che in questo ci sia una responsabilità generale di sistema e penso che la Serie C debba essere aiutata da chi ha più mezzi e più forza, perché alla fine va a sostenere la base della piramide perché dalla C devono partire i giovani. Nel nostro Paese spesso non si è ragionato di sistema, ma si è pensato che ogni campionato fosse a sé. Invece facciamo tutti parte di una filiera: se sta bene la C, stanno bene la B e la A e viceversa e a scendere la Serie D. Siamo tutti insieme, secondo me viverla e pensarsi in maniera individuale non va bene». E poi sulle seconde squadre: «Sulle seconde squadre: “Noi abbiamo dato disponibilità come Lega Pro e ringrazio i miei club perché l’arrivo delle seconde squadre comunque limita il numero delle squadre dei nostri club».

Intanto la Lega ha ufficializzato le date della stagione. Il 20 agosto ci sarà il primo turno di Coppa Italia. Il 27 agosto invece partirà il campionato. Tre turni infrasettimanali. Sabato 23 dicembre turno natalizio, 31 dicembre sosta. Il campionato terminerà il 28 aprile. Domenica 5 maggio cominceranno i play off, L’11 e il 18 maggio le date dei play out. E’ chiaro che potrebbe esserci uno slittamento qualora dovessero esserci intoppi con le iscrizioni e i ricorsi che ci potranno essere in seguito.