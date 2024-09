Ciclismo – Affini e Maestri campioni europei con la staffetta

Hasselt (Bel) Italia ancora protagonista ai Campionati Europei nel Limburgo e con un Edoardo Affini ancora d’oro. In più con lui il reggiano (che vive a Suzzara) Mirco Maestri. Tutto come previsto: la spedizione azzurra ha rispettato i pronostici e trionfato nella Mixed Team Relay, coprendo i 52.3 km di gara in 1h01’43” e bissando il primato continentale di mercoledì nella prova a tempo individuale, ottenuto proprio da Eco. Secondo oro e secondo titolo continentale in due giorni per il campione di Buscoldo, che tanto ha atteso giornate di gloria così. Grande prova anche di Maestri. Altro podio quindi per Affini sul primo gradino Elite assieme al ciclista reggiano, Mattia Cattaneo (terzo nella crono individuale mercoledì), Elena Cecchini, Vittora Guazzini e Gaia Masetti, replicando il successo già ottenuto nel 2021 sulle strade di Trento e confermandosi al vertice europeo. Battute la Germania di 17’’ e il Belgio di oltre un minuto e mezzo. Grande prova per il terzetto maschile, al cambio in 31’21” con 55’’ di vantaggio sugli avversari. Alle atlete italiane il compito di difendere il margine e chiudere la gara, impresa che hanno portato a termine con precisione, tagliando il traguardo con 17 secondi di vantaggio e assicurandosi così la medaglia d’oro.

«Una bella prova da parte di tutti e tre – sono le parole del doppio oro continentale, Edoardo Affini, che aggiunge – Faccio i complimenti a Mirco Maestri per la prima volta in azzurro. Avevamo un’idea e l’abbiamo realizzata, senza rischiare in curva e spingendo al massimo quando potevamo. E’ stata un’altra grande giornata, in cui tutto è andato alla perfezione. E’ davvero bellissimo aver conquistato l’oro, dopo esserci andati vicino diverse volte».