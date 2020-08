Ciclismo – Allievi e Giovanissimi corrono a Bovolone

MANTOVA Nulla di fatto per il ciclismo mantovano impegnato ieri ad Altavilla Monferrato (Al) con gli under 23 e a Bovolone (Vr) con le esordienti donne. Ricca di appuntamenti si presenta la giornata odierna. I Giovanissimi sono impegnati nel Memorial Santo Passaia che si terrà a Bovolone a partire dalle ore 9: oltre 400 baby al via, tra cui i portacolori del Ciclo Club 77, dello Sporteven, del Mincio Chiese e del Chero Group Team Sfrenati. Sempre a Bovolone, ma nel pomeriggio, saranno di scena gli Allievi nel Memorial Loris Fortuna, gara su circuito per la distanza complessiva di 60 km. Sulla linea di partenza (ore 16,30) gli atleti del Mincio Chiese. Gli Esordienti dello Sporteven e del Mincio Chiese prenderanno parte al Gp Giochi della Gioventù in programma a Santa Lucia (Vr).

Domani, lunedì 24 agosto, sulla pista del velodromo di Fiorenzuola d’Arda (Pc) saranno impegnati Allievi ed Esordienti del Mincio Chiese. La panoramica si completa ricordando che da oggi gli atleti del Delio Gallina, formazione diretta dal mantovano Simone Bertoletti nelle cui fila è presente anche l’under 23 reverese Emanuele Boselli, saranno a Livigno per il tradizionale ritiro in altura per migliorare la condizione di forma. Ed è infine iniziato il conto alla rovescia per il via libera ufficiale, che dovrà arrivare dal consiglio federale nazionale, al Campionato Italiano Esordienti maschi e femmine che si terrà in ottobre sulle strade collinari di Volta Mantovana.