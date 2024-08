Ciclismo – Beatrice Costa e Lucia Marassi terze nel Madison a Crema

MANTOVA L’allieva Giulia Santella e le esordienti Beatrice Costa e Lucia Marassi del Gioca in bici Oglio Po, in occasione della prima delle due giornate dedicate ai campionati italiani della pista in programma al velodromo di Crema (Cr) hanno conquistato il podio nella specialità del Madison. Entrambe hanno conquistato un meritatissimo 3° posto.

Sempre sulla pista cremasca hanno gareggiato gli allievi del Mincio Chiese e nello specifico Mattia Serini e Pietro Zerbinati. Il primo del due nella specialità del keirin si è piazzato al 5° posto, poi in coppia con il compagno di squadra nel Madison ha ottenuto il medesimo risultato. Ieri sera si sono disputate le gare delle altre specialità ed anche in questa occasione i portacolori dei due team hanno dato un saggio delle loro potenzialità.