Ciclismo – Comitato provinciale Fci e giudici di gara: connubio positivo

MANTOVA La stagione 2021 è andata in archivio. Per il comitato provinciale Fci e per i giudici di gara mantovani è quindi il momento di tirare le somme. Questa collaborazione, di stagione in stagione, ha permesso al ciclismo mantovano di crescere e ribadire le proprie potenzialità non solo sul versante agonistico, ma anche in quello organizzativo. La riunione tra il gruppo guidato da Fausto Armanini, (con lui c’erano anche il vicepresidente Lido Baracca, e i consiglieri Giorgio Papa e Luca Penitenti) e quello coordinato da Alessandro Bertazzoni (affiancato da Ilenia Menini, Paola Paganini e Valentina Regolo) ha evidenziato in primo luogo il grande rispetto rivolto dai dirigenti virgiliani a coloro che in ogni competizione sono chiamati a far rispettare le regole. I giudici, a loro volta, hanno apprezzato il riconoscimento della loro professionalità e passione da parte degli addetti ai lavori. Entrambe le parti si sono impegnate a raggiungere un ulteriore salto di qualità nella prossima stagione agonistica.