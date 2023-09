Ciclismo dilettanti – Sabato oltre 100 corridori al via della Coppa Città di Bozzolo

Bozzolo Saranno più di cento i dilettanti, Under 23 ed elite, che sabato si contenderanno sul tradizionale circuito cittadino di Bozzolo la 61ª edizione della Coppa Città di Bozzolo 48° Gp Gs Avis Bozzolo.

In attesa di assistere alle varie fasi della prestigiosa competizione, valida anche quale ultima prova del Prestigio d’oro Alè ed organizzata dal Gs Avis Bozzolo con l’Uc Ceresarese, si è svolta ieri nella sala consigliare del Comune di Bozzolo la cerimonia di presentazione dell’evento. Al fianco degli organizzatori ancora una volta vi saranno il Comune, la Pro Loco Oglio Po, il Comitato provinciale Fci, il Gal Garda Po e Tea Energia. All’incontro hanno presenziato il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio, l’assessore Rossano Vitale, il capogruppo Pierluigi Marcante, il consigliere Gabriele Bettoni, il dottor Riccardo Belletti, il presidente provinciale Fci Fausto Armanini, il presidente del Gs Avis Bozzolo Gianni Monchini e il presidente dell’Uc Ceresarese Simone Pezzini. Per quel che concerne la parte agonistica, la corsa prenderà il via alle 15 dalla via principale del paese in zona piazza don Mazzolari, dove sarà predisposto il quartiere generale della macchina organizzativa. Il circuito di 2 km verrà ripetuto 50 volte dagli atleti prima di tagliare il traguardo che verrà posizionato nel medesimo punto ove sarà dato il via.