Ciclismo Esordienti – Spettacolo a Ospitaletto: Rezzaghi e Ghiroldi sono i nuovi campioni provinciali

Ospitaletto Mantovano Il Trofeo Comune di Marcaria, svoltosi ieri mattina a Ospitaletto, ha incoronato Alex Rey Bramati, della Polisportiva Besanese, e assegnato la maglia di campione provinciale degli Esordienti 1° anno a Cristian Ghiroldi, dell’Aspiratori Otelli, secondo al traguardo. Mentre nel Trofeo Cooperativa San Bartolomeo si è imposto Noè Sbarberi, della Grafiche Zorzi, e Federico Rezzaghi (5°), del Mincio Chiese, si è laureato campione provinciale dei 2° anno.

Al termine di due gare spettacolari, disputate su un circuito di 8 chilometri (percorso 5 volte per 40 km dai primo anno; e sei volte per 48 km dai secondo anno), è andato in archivio un appuntamento che non ha certamente deluso le attese degli appassionati. Anche per merito dell’ottima macchina organizzativa predisposta dall’Uc Ceresarese con la preziosa collaborazione di Fausto Armanini, presidente provinciale Fci, con il vice Lido Baracca e Simone Pezzini direttori di corsa. Presenti a Ospitaletto il componente la commissione nazionale Fci benemerenze, Adriano Roverselli, il presidente regionale della Fci Lombardia, Stefano Pedrinazzi, il sindaco di Marcaria, Carlo Alberto Malatesta, e l’assessore del Comune di Castellucchio, Pier Paolo Pizzi.

La prima delle due corse in programma, con una quarantina di atleti al via, si è chiusa con una volata a ranghi compatti nella quale Bramati si è messo alle spalle due mantovani, Cristian Ghiroldi (2°), neo campione provinciale, e Daniele Ronda (3°) del Mincio Chiese. Una sessantina erano invece i corridori al via tra i secondo anno. A tre giri dal termine, Sbarberi ha salutato la compagnia e tagliato il traguardo con ampio margine sul gruppo. Nello sprint per la piazza d’onore, Matteo Maggioni (Costamasnaga) ha messo tutti in fila, con Simone Buroni (Pontenure) 3° e due mantovani del Mincio Chiese nella top ten, Federico Rezzaghi 5°, e neo campione provinciale, e Ludovico Affini 7°.