Ciclismo Pro – Giro d’Italia a Viadana: il 7 aprile presentazione con Moser e Simoni

Viadana Giro d’Italia 2025: la dodicesima tappa dell’evento organizzato da Rcs Sport – frazione che partirà da Modena e arriverà a Viadana – sarà presentata lunedì 7 aprile alle ore 19.30 all’Ecomuseo di San Matteo delle Chiaviche. Tra gli ospiti dell’incontro, rivolto a giornalisti, sponsor e autorità istituzionali, saranno presenti ex professionisti, campioni e protagonisti del ciclismo tra cui Gilberto Simoni (vincitore di due edizioni della corsa a tappe, nel 2001 e nel 2003), Alessandro Ballan (vincitore del Giro delle Fiandre e campione del mondo nel 2008), Bruno Reverberi (direttore sportivo in 40 edizioni del Giro e figura di spicco nel ciclismo italiano), Andrea Devicenzi (atleta paralimpico di Martignana di Po) e Francesco Moser (leggenda del ciclismo italiano, vincitore di un Giro e protagonista in diverse classiche e corse a tappe). A presentare la serata sarà Luca Gregorio, telecronista di Eurosport. L’importante evento, di portata storica non solo per Viadana ma per tutto il Comprensorio, sarà trasmesso in diretta streaming sui social del Comune di Viadana e coperto dai media partner della manifestazione sportiva. (l.c.)