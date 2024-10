Calcio Eccellenza – Il Castiglione taglia Talarico e Bagatini

CASTIGLIONE Il Castiglione, dopo il cambio di guida tecnica, con l’arrivo di mister Sergio Volpi, nelle prossime settimane potrebbe cambiare in parte anche la composizione della squadra. Se il vicepresidente Giancarlo Perani nei giorni scorsi aveva preannunciato possibili aggiustamenti in rosa, questi sono arrivati prima del previsto, appena dopo l’insediamento del nuovo tecnico. La compagine aloisiana infatti ha tagliato ieri il centrocampista Devis Talarico e il difensore Tulio Bagatini: si tratta di due degli innesti più importanti dell’ultima campagna acquisti estiva, che dunque non faranno più parte della rosa rossoblù già dopo poche settimane dall’inizio del campionato. Nei giorni scorsi vi avevamo comunicato anche l’avvicendamento tra due quote: dentro Marcello Vasta, fuori Sangiorgio, che ha lasciato per motivi di lavoro. Non ancora chiaro se i due partenti “esperti” verranno rimpiazzati a breve da profili reperiti sul mercato degli svincolati: in questi primi giorni il compito di mister Volpi, di comune accordo con la società, è quello di valutare la rosa a disposizione, per garantire una pronta risalita alla compagine aloisiana, che si è inceppata dopo una buona partenza.