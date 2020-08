L’iniziativa – Ansmes: Enzo Cartapati incontra il presidente nazionale Gola e Portini

MANTOVA Prosegue senza sosta il paziente lavoro di promozione dell’attività progettata a livello locale per quel che riguarda l’Ansmes ovvero l’Associazione Nazionale delle Stelle al Merito Sportivo da Enzo Cartapati. Il delegato provinciale per fare il punto della situazione si è incontrato la scorsa settimana con il presidente nazionale di tale associazione, Gianni Gola, ed un ex campione e dirigente sportivo quale Albino Portini. «É stata l’occasione – spiega Cartapati – per discutere brevemente della situazione dell’Ansmes a livello nazionale e provinciale. Gola mi ha fatto i complimenti per aver costituito la sezione di Mantova e provincia, da anni inesistente come aderenti e attività, ed anche per i 14 iscritti attualmente tesserati. Ho preannunciato che è mia intenzione nel prossimo mese di settembre di fare una riunione degli associati per consegnare le tessere e illustrare la serie d’incontri che sono in fase di allestimento in collaborazione con il Panathlon di Mantova. Tra questi uno sarà dedicato al grande campione di tamburello del passato, vale a dire Marino Marzocchi detto “Mara”». (b)