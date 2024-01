Le rubano la bici: un benefattore gliene regala una nuova

CASTEL GOFFREDO Dalla cittadina castellana arriva una bellissima notizia. Un benefattore locale infatti, dopo essersi interessato alla vicenda, ha donato una bicicletta da donna alla famiglia della ragazza che ne aveva denunciato il furto proprio nelle scorse ore. La due ruote della giovane, di colore nero con tanto di cestino in bella vista installato sul manubrio, comunque non è stata ancora ritrovata, né all’interno dei giardinetti e nemmeno lungo i fossi fuori dal centro abitato, come era stato suggerito dopo la segnalazione. L’ultimo avvistamento della bici risale all’altro giorno, quando era stata lasciata, accanto alla fontanella, in prossimità delle pedane adibite per parcheggiare i velocipedi, poco distante da un noto bar della zona e dalla fermata degli autobus che la ragazza era solita prendere per raggiungere la sede dello stage che sta frequentando e che ha ripreso grazie al gentile dono del suo concittadino. Una storia a lieto fine, un gesto nobile, dopo la rassegnazione per quanto accaduto.