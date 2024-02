Pallavolo serie A3 – Artoni: “Gabbiano, siamo in riserva di energie”

Pavia Si era detto alla vigilia che la trasferta a Pavia sarebbe stata insidiosa per la capolista. Il Garlasco, in lotta per la salvezza, era reduce da tre successi di fila. L’ultimo al tie-break con la seconda in classifica, il San Donà. E anche con il Gabbiano sono riusciti a vincere al quinto, in rimonta, appoggiandosi alla potenza di fuoco di capitan Puliti (22 punti) e Cavalcanti (20 punti). «Partita sicuramente impegnativa per noi – afferma il direttore sportivo del Top Team Nicola Artoni – contro una squadra in forma e con il morale alto in seguito alle ultime vittorie. Dopo un primo set perso, ci siamo rimessi ottimamente in carreggiata. Peccato per il quarto parziale. Siamo stati un po’ più imprecisi del solito, soprattutto sui primi tocchi, e questo ci ha penalizzato nella fase più calda del match. Siamo un po’ in riserva di energia: per come stiamo andando in questo periodo un punto sicuramente prezioso». Pesano infatti le assenze di Novello e Parolari, anche se dovrebbero tornare a breve. «Sta procedendo bene il loro recupero. Contiamo di averli a disposizione, magari già in casa contro Mirandola la settimana prossima. Soprattutto Parolari».