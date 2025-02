Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano prepara il rush finale. Artoni: “Domenica a Belluno sarà tosta, ai play off ce la giocheremo”

Mantova Quest’anno, non protagonista nella Final Four di Coppa Italia, il Gabbiano Farmamed si è goduto qualche giorno di riposo prima del rush finale che porta dalla stagione regolare ai play off. Un modo per ricaricare le batterie in vista della trasferta di Belluno di domenica, in cui Gola e compagni sfideranno una delle due formazioni che guidano la classifica, entrambe in campo nella Coppa Italia vinta da Sorrento. Abbiamo fatto il punto della situazione col ds Nicola Artoni, commentando prima l’esito della Coppa: «Su tutte si è imposta Sorrento che ha un collettivo interessante ed equilibrato e potrebbe essere il nostro avversario nel secondo turno dei play off. Bene anche Belluno e San Donà, le squadre del nostro girone. Belluno ha ripreso Sorrento sul 2-2 prima di arrendersi al tie-break, San Donà ha ceduto in finale a una squadra superiore». Poi Artoni passa alle cose di casa nostra: «Nelle due ultime partite di regular season cercheremo di fare il meglio possibile, partendo dal quarto posto. Domenica a Belluno ci aspetta una gara impegnativa. In trasferta su un campo caldo e contro una squadra che vorrà rifarsi dopo la Coppa. Inutile nascondersi che è il collettivo sulla carta più forte del campionato, come ha dimostrato all’andata a Mantova. Vogliamo giocarci le nostre carte e vedremo il responso del campo. Poi Sarroch in casa, dove però le posizioni in classifica potrebbero già essere delineate con un turno di anticipo. Vediamo di affrontare una gara alla volta». Il ds prova a spingersi più in là: «Rispetto al primo anno di A3, dopo esserci assicurati la presenza anche nel prossimo, affronteremo dei play off con una formula diversa. Nel primo anno ci siamo giocati la promozione toccando vette altissime e partecipando alla Coppa Italia e alla Supercoppa. Vedremo di conoscere cammin facendo gli avversari, cercando di fare più strada possibile. Il livello è più alto ma vogliamo provare ad andare avanti nei play off, convinti che abbiamo i mezzi per farlo».

Sergio Martini