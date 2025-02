Il Cpia ha avviato una serie di iniziative formative a valenza internazionale nell’ambito del programma europeo Erasmus+

MANTOVA Nella sede di Mantova del Cpia (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti), martedì 25 febbraio, l’assessore comunale ai Nidi, Scuole e Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli ha partecipato all’incontro di benvenuto alla docente di lingua italiana proveniente dal Centro Linguistico di Ourense in Galizia (Spagna) Ruth Vázquez González. Presente anche il dirigente scolastico Massimo Pantiglioni. La presenza a Mantova della docente spagnola rientra in un progetto per far convergere esperienze e competenze di insegnanti di diverse culture, di cui il Cpia è partner nell’ambito del programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa “Erasmus+”.

Dall’ottobre scorso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, grazie alla partecipazione del consorzio dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, sta infatti tessendo una rete di collegamento e di formazione per docenti e studenti, che nel prossimo triennio avranno l’opportunità di partecipare ad alcune mobilità in Europa. Parallelamente alla presenza di Ruth Vázquez González a Mantova, in questi giorni tre docenti del Cpia sono volati a Barcellona per partecipare ad un corso di formazione.

“Sapere che il Cpia si sta impegnando a creare relazioni a livello europeo è motivo di orgoglio per la nostra città – ha dichiarato l’assessore Pedrazzoli –, sono certa che queste collaborazioni internazionali daranno i loro frutti in termini di crescita professionale e personale di docenti e studenti, e garantirò tutto il mio appoggio alle iniziative, Inoltre, mi fa piacere essere qui oggi perché tocco con mano come l’impegno della nostra Amministrazione, nel mettere a disposizione del Cpia una sede unica in piazza Polveriera, stia dando risultati concreti, a partire dall’aumento degli iscritti fino all’ampliamento dell’offerta formativa. Ancora una volta – ha concluso – mi preme sottolineare che sostenere educazione e formazione rappresenta un investimento per il futuro”.

A Mantova il Cpia ha la propria sede in piazza Polveriera 4 dal settembre 2023, in precedenza l’Istituto svolgeva le proprie attività in città su tre sedi diverse.