Pallavolo serie C/D – Stop per Rivalta, Top Team e Viadana

MANTOVA La Fipav martedì ha lasciato liberi i Comitati regionali di decidere se proseguire o sospendere l’attività. Il Crl ha deciso di andare avanti, ma tante altre gare ieri sono state posticipate. L’Inox Meccanica Rivalta concluderà più avanti i suoi impegni dell’andata nel girone D della serie C femminile. Sabato avrebbe dovuto ospitare il Montecchio Macelleria, ma sembra che all’inizio il club bresciano avesse fatto presente almeno un caso positivo. Poi invece ha informato il Crl di averne quattro, e il Comitato regionale d’ufficio ha rinviato la partita, senza interpellare il sodalizio mantovano. «La squadra comunque continua gli allenamenti – afferma il tecnico Cristian Verri – Non abbiamo contattato la compagine bresciana per trovare un accordo sulla data del recupero. Anche sabato 15 ci potrebbe essere un’altra sosta forzata: per la prima di ritorno in calendario abbiamo la sfida interna con il Villanuova sul Clisi Gavardo, ma sembra che nel team bresciano vi siano sette casi positivi». Ritornando all’ultima di andata nel girone D, rinviate anche Zoogreen Capergnanica-Teorema San Bassano, Dolcos Busnago-Agnadello, Beretta Gardone-Afa De Giorgi e Torbole Casaglia-Vizzolo, mentre Millenium Brescia-Monza è stata rinviata a mercoledì 26. In questo girone quindi sabato non gioca nessuno. In serie D maschile, Gabbiano-Villaggio Prealpino, in programma sabato, è posticipata a mercoledì 26. In serie D femminile Joy Volley Viadana è rinviata a martedì 18.