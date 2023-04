Pole Dance – La Smirnov Acrobatic Academy fa il pieno di medaglie a Roma

Asola Si è concluso con ottimi risultati, per la Smirnov Acrobatic Academy, il lungo weekend di gare targato Ipsf – Pole Sport Italia tenutosi nella capitale. La squadra asolana ha conquistato in questa competizione la bellezza di 14 medaglie, con 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Vediamo i risultati nel dettaglio. Nella sezione Artistic Pole, Benedetta Badinelli si è classificata seconda nella categoria Semi Professional Junior. Terzo posto per Eleonora Zecchin nella classe Amatori Senior e identico piazzamento per Luca Badinelli nella gara maschile. Medaglia d’oro per Tiffany Burgess nell’Amatori Master 40. Sul gradino più alto del podio è salita anche Erika Scarupa nella Semi Professional Senior, con Valentina Rossini al posto d’onore. Doppio oro per Linda Torreggiani, che ha trionfato nella categoria Professional Junior sia nella sezione Artistic Hoop che nell’Aerial Pole.

Tornando all’Artistic Pole, Elena Arienti ha primeggiato nel Professional Junior, mentre Monica Pinzi e Federica Morabito si sono classificate al secondo posto nel Professional Double Senior. Federica ha quindi aggiunto la medaglia d’oro individuale nel Professional Senior della sezione Aerial Pole. La collezione degli argenti si arricchisce di altre due medaglie ottenute da Francesca Lollio nell’Elite Senior 30 della Pole Sport e da Carlotta Bonazzoli nel Professional Senior dell’Artistic Pole, mentre Nicole Martini si è classificxata terza nel Professional Senior della sezione Artistic Hoop.