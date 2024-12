Pole Dance – Le stelle della Smirnov Academy brillano al “Pole Paradise”

ASOLA Successo straordinario per la Smirnov Acrobatic Academy nella competizione “Pole Paradise” disputata a Villingen, in Germania. Le atlete virgiliane hanno dimostrato tutta la loro classe, conquistando ben 3 medaglie d’oro e altrettante di bronzo, risultato che conferma il talento e l’impegno di queste straordinarie atlete nel mondo del Pole Dance. E’ stata, insomma, una giornata memorabile, con performances sopra le righe da parte di tutte le partecipanti. La giovane promessa Aurora Arienti (cat. Artistic Pole Junior Élite) ha conquistato un prestigioso terzo posto, dimostrando grande maturità e talento. Linda Torreggiani (cat. Artistic Pole Junior Élite), stella emergente della Pole Dance, ha brillato sul palco con una performance impeccabile che l’ha vista trionfare tra le migliori atlete della categoria Junior Élite. Monica Pinzi (cat. Artistic Pole Senior Pro), una delle atlete di punta della squadra, ha dominato la sua categoria, conquistando il primo posto grazie ad una routine spettacolare che ha lasciato il pubblico senza fiato. Giada Fabris (cat. Artistic Pole Senior Pro) si è distinta con la sua energia e grazia, raggiungendo il terzo posto in una delle categorie più competitive, dimostrando di essere una delle migliori atlete del panorama senior. Federica Morabito (cat. Artistic Pole Senior Élite) ha conquistato il primo posto nella categoria Senior Élite, grazie a una performance straordinaria che ha messo in evidenza la sua flessibilità impeccabile e la sua espressività unica. Elena Arienti (cat. Artistic Pole Senior Élite) ha eseguito una performance di alto livello, guadagnandosi il terzo posto e confermando la sua posizione di rilievo tra le atlete senior della scena internazionale.

Un bilancio straordinario per la Smirnov Acrobatic Academy. I risultati ottenuti sono il frutto di anni di allenamenti intensi, sacrifici e un lavoro di squadra impeccabile che ha visto atlete di tutte le età brillare in categorie differenti. La coach Karlotta Smirnov ha saputo trasformare le proprie atlete portandole a livelli altissimi. Con il suo stampo inconfondibile e il suo approccio innovativo, Karlotta ha saputo trasmettere alle sue allieve le abilità fisiche necessarie per eccellere in questo sport e anche la forza mentale per affrontare le sfide più difficili.