Powerchair Hockey Serie A1 – Macron Warriors ad Albano per la vetta solitaria

SABBIONETA I Macron Warriors Sabbioneta tornano ad Albano Laziale dove lo scorso anno chiusero la regular season ‘strapazzando’ i padroni di casa dell’Albalonga con un netto 16-5 e da lì spiccarono il volo verso le finali scudetto, quello scudetto che hanno ora cucito sul petto. La squadra rossoblù, domenica alle ore 11, sfiderà al Pala Collodi i ‘The Crazy Cows’, per un match che si preannuncia difficile e che, già alla seconda giornata, vale la leadership del girone A. Entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi match del primo turno: i Macron Warriors ai danni degli Sharks Monza, mentre Albalonga è uscita vittoriosa dalla trasferta in casa degli Skorpions Varese. Alla luce di questi dati si può ben parlare di scontro diretto. Macron Warriors Sabbioneta e Albalonga si affrontano in partite ufficiali per la sesta volta. Il bilancio dei precedenti è a favore dei guerrieri rossoblù con tre vittorie contro una dei laziali, oltre ad un match finito in parità. Al di là della statistica, il campo dell’Albalonga si è sempre dimostrato ostico e i ragazzi di coach Fabio Merlino dovranno mettere in campo la stessa determinazione e grinta mostrate nella gara d’esordio contro Monza e che è il ‘marchio di fabbrica’ della formazione Campione d’Italia. «Dobbiamo affrontare ogni match con la stessa concentrazione e determinazione perché ogni partita rappresenta un mattone per costruire al meglio la stagione – ha dichiarato Luca Mercuri, veterano dei Macron Warriors Sabbioneta – Sappiamo che non sarà facile anche perché la posta in gioco è importante, la testa della classifica. L’abbiamo preparata al meglio questa gara e vogliamo tornare a casa con il risultato pieno». «Il fatto che Albalonga sia andata a vincere su un non facile campo, come quello di Varese, la dice lunga sull’ottimo momento dei nostri avversari – ha dichiarato coach Fabio Merlino – Dobbiamo essere concentrati al massimo, esprimere il nostro gioco e far sentire la nostra pressione fin dal primo minuto. Voglio vedere la stessa grinta agonistica e sintonia in campo che i ragazzi hanno mostrato contro Monza».

I convocati: Manuele Rigato, Luca Mercuri, Ilaria Di Ruzza, Ion Jignea, Youssef Ali, Riccardo Federigi, Tommaso Liccardo, Leonardo Catania, Giovanni Camponesco. Dopo la trasferta ad Albano, i Warriors sono attesi da un altro match fuori casa sul campo degli Skorpions Varese, impegno che chiude l’andata e un 2024 incredibile sotto ogni punto di vista.