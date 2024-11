Denunciato per danneggiamento e resistenza

MANTOVA Poco dopo la mezzanotte di ieri giovedì 14 novembre i Carabinieri della Stazione di Mantova, collaborati dai colleghi del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti in un esercizio pubblico di questa via Chiesanuova, poiché allertati della presenza di un avventore ubriaco e molesto.

I militari, giunti sul posto, constatavano che il soggetto era in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Alla vista del personale in uniforme il soggetto, un 41nne noto alle Forze dell’Ordine, si denudava buttandosi a terra ed opponeva resistenza ai Carabinieri intervenuti. A fatica il soggetto veniva fatto sedere su un’autovettura di servizio, ed accompagnato in caserma per la compilazione degli atti. Durante il tragitto lo stesso danneggiava un finestrino dell’autovettura militare.

Lo stesso veniva denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e danneggiamento.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.