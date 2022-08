Scovati altri quattro “furbetti dei rifiuti”: l’inciviltà costa loro 2mila euro di multe

MANTOVA – L’Unità di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Mantova non va in ferie. A scoprirlo, loro malgrado, sono stati 4 cosiddetti furbetti dei rifiuti, individuati e multati dagli agenti di viale Fiume. Hanno dovuto sborsare circa 2000 euro nell’ultimo mese queste persone a quanto pare allergiche all’idea di portare i propri rifiuti in discarica. Due di questi sono stati individuati in quanto responsabili delle piccole discariche abusive recentemente lasciate nel quartiere di Colle Aperto e segnalate anche alla stampa locale da alcuni residenti esasperati da questo degrado. In un altro caso, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti all’autore di un abbandono di rifiuti avvenuto nel quartiere di Formigosa. Casi, questi che per certi versi possono essere licenziati come fatti di ordinaria maleducazione che viene giustamente sanzionata. Curiosa e per certi versi emblematica, è invece la vicenda di una 30enne residente nel comune di San Giorgio Bigarello, la quale dovendo effettuare un trasloco, ha pensato bene di prendere in prestito il furgone di un parente, che lavora nel ramo edilizio, all’interno del quale erano presenti rifiuti in attesa di essere smaltiti. La donna non si è fatta grandi problemi e invece di portarli nella discarica del suo comune di residenza, ha scelto la via più sbrigativa per disfarsene andando a gettarli in un campo coltivato, a Formigosa, dove ha vuoptato completamente il cassone dell’autocarro per poi utilizzarlo il trasporto del proprio mobilio. Grazie ad una indagine certosina, la 33enne è stata infine individuata e nei suoi confronti è scattata la sanzione di 600 euro con l’obbligo di provvedere, a proprie spese, allo smaltimento dei rifiuti tramite ditta specializzata e al ripristino dello stato dei luoghi in cui aveva gettato questi rifiuti.