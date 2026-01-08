Rugby serie A – Anche i Caimani riaccendono i motori

Viadana Domenica prossima i Caimani riprenderanno il cammino nel girone 3 di Serie A facendo visita al Valpolicella, formazione che precede di tre lunghezze i rivieraschi in classifica. I gialloblù arrivano all’appuntamento forti del successo ottenuto nell’ultima uscita allo Zaffanella, dove hanno superato il Villorba per 29-17, mentre il quindici veronese ha risposto imponendosi sul campo del Tarvisium. «Contro il Villorba siamo riusciti a mettere in pratica quanto preparato durante la settimana – spiega il mediano di mischia Sean Maestri -. Il piano partita è stato rispettato e alla fine siamo stati premiati dal risultato». Un percorso fatto anche di passaggi a vuoto, utili però alla maturazione della squadra: «In precedenza avevamo perso a Treviso e a Paese, due sconfitte nette nel punteggio, ma spesso sono proprio le battute d’arresto a rivelarsi più importanti delle vittorie. Aiutano a crescere e a far maturare i giovani». Un aspetto fondamentale per il progetto dei Caimani: «Questo per noi è un risultato altrettanto rilevante, forse persino più della classifica, perché ci permette di lavorare in prospettiva prima squadra». Lo sguardo ora è rivolto alla trasferta veronese: «Ripartiamo con l’obiettivo di fare bene in casa del Valpolicella» conclude Maestri.