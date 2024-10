Rugby serie A Elite – Viadana cerca conferme a Mogliano

Viadana La seconda giornata di Serie A Elite di rugby porta Viadana sul suolo trevigiano dello stadio “Quaggia” di Mogliano Veneto, per affrontare una formazione cresciuta molto questa estate, in virtù di una ricca campagna di rafforzamento (diretta RAI Sport dalle ore 16, canale 58). Coach Gilberto Pavan cambia poco rispetto al buon esordio con le Fiamme Oro ed è subito interessante sottolineare lo spostamento in seconda linea dal primo minuto del flanker Boschetti, che viene affiancato in sala motori da Marchiori. Davanti a loro si schiera la terza linea con Ruiz al centro, Wagenpfeil e capitan Locatelli flanker. Molto rilevante sarà capire l’impatto della prima linea che scende in campo con Dorronsoro e i piloni Fiorentini e Rodrigo Oubiña che sette giorni fa ha vinto il confronto diretto in mischia con le Fiamme Oro, con due vinte e un reset su tre introduzioni del proprio mediano e vinte quattro su otto su possesso dei cremisi, innescando quindi il turn over per la metà delle piattaforme. In mediana rientra dalle Zebre Baronio e si riprende la numero nove, mentre all’apertura è confermato Roger a dare fosforo e fluidità alle strutture viadanesi. Il triangolo allargato pone Sauze all’estremità con Ciofani e Bronzini alle ali mentre ai centri sono pronti Orellana e De Villiers, confermato dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana. «Veniamo dalla partita con le Fiamme Oro dove abbiamo vinto con il bonus offensivo – spiega il pilone Fiorentini – pur sapendo che la prestazione in campo non è stata delle migliori, e quindi con vari aspetti del gioco da migliorare. Andiamo a Mogliano con questo obiettivo: fare la nostra partita e mettere pressione a loro. La difesa è stata un buon punto e continueremo su questa strada. Abbiamo anche considerato le previsioni meteo per che potrebbero essere avverse, variabile da non sottovalutare, ma in ogni caso siamo pronti. Scenderemo come sempre in campo per vincere!». «Cercheremo di imporre il nostro sistema – afferma il tecnico del Mogliano Veneto Marco Caputo – e conosciamo le cose da fare per essere in grado di esprimere il gioco che ci è più funzionale. Siamo consapevoli dei loro punti di forza: Viadana rappresenta una grande sfida; è una squadra abile a impostare un gioco dinamico e propositivo, con la volontà di attaccare con la palla in mano. Credo che il pubblico si aspetti di vedere un bella partita e noi cercheremo di accontentarlo». Arbitrerà l’incontro il Sig. Gianluca Gnecchi di Brescia, coadiuvato dai giudici di linea Alberto Favaro di Venezia e Dario Merli di Ancona.

Alessandro Soragna