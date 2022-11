Rugby serie B – Caimani senza freni con Imola

Viadana Caimani a valanga nella quarta giornata del campionato di Serie B. Ben undici le mete segnate dai gialloneri che si sono imposti allo Zaffanella sull’Imola Rugby con un sonoro 75-0. Nominato man of the match dell’incontro Francesco Galeotti, nell’insolita veste di terza linea. Era una gara da vincere con un team giovane, e i rivieraschi hanno dato prova di grandi qualità, senza lasciar scampo agli emiliani, che non sono mai riusciti a riordinare le idee. La capolista ha messo quindi in cascina altri 5 punti e ora guida la classifica a quota 19 con 2 lunghezze sul Modena.

«I tecnici Madero e Tejerizo hanno dato spazio a chi aveva pochi minuti nelle gambe – spiega il gm Ulises Gamboa – Non ci sono stati infortuni: è andata bene. Un plauso all’Imola, squadra di giovani che ricorda i primi Caimani. Ha onorato la gara dal primo all’ultimo minuto, giocando senza falli o tattica ostruzionistica».