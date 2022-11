I veterani ricordano i campioni scomparsi

MARCARIA l Gruppo Veterani dello Sport, nell’intento di tenere viva la memoria nei riguardi dei campioni delle varie discipline scomparsi, ha dato vita in questi giorni ad una iniziativa che propone ormai da molti anni.

Il segretario del sodalizio Giuliano Leali affiancato dal presidente provinciale dell’Fci, Fausto Armanini, ad esempio, ha deposto un mazzo di fiori sulla tomba di alcuni nomi illustri del mondo delle due ruote che in vita hanno compiuto imprese di notevole spessore. Tra questi Loris Campana che nel 1952 conquistò la medaglia d’oro su pista alle olimpiadi di Helsinki nella specialità dell’inseguimento a squadre. La posa del mazzo di fiori, a tal proposito, è avvenuta non sulla tomba bensì al monumento eretto a Marcaria, suo comune di nascita, dinanzi alla sede della biblioteca.

Una tradizione quella posta in essere dai Veterani dello Sport che seppur vissuta nel modo più semplice e con un certo riserbo assume un significato umano non indifferente. (pabi)