Rugby Top 10 – Viadana, la carica di Ceballos: “Lyons agguerriti, noi di più”

VIADANA Vigilia di campionato per il Rugby Viadana. Il quindici giallonero di German Fernandez sarà di scena domani al Beltrametti di Piacenza (ore 15, arbitro Mitrea di Udine) contro il Sitav Lyons di Garcia, forte degli ex Biffi, Cafaro e Forte. Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta incassata sabato scorso a Roma con le Fiamme Oro, mentre devono recuperare la sfida della prima giornata contro il Petrarca Padova.

Anche i rivieraschi del presidente Giulio Arletti contano una partita in meno in classifica: quella in programma sabato scorso allo Zaffanella, contro il Valorugby Reggio Emilia. Dichiara il trequarti argentino Ignacio Ceballos: «I Lyons hanno perso con le Fiamme Oro, però hanno destato un’ottima impressione. È una squadra temibile perchè dispone di ottimi elementi. Per esempio i trequarti centro Paz e Bruno, due che sanno il fatto loro. Ho giocato insieme a Paz, lo conosco bene: è un atleta esperto, che sa come far girare la squadra». Nell’unica gara sin qui disputata nel Top 10, Viadana ha perso al Battaglini contro Rovigo.

«Questa settimana ci siamo allenati con buona intensità – conclude Ceballos – Perchè sappiamo in partenza che l’impegno al Beltrametti non sarà per nulla agevole. Piacenza sul suo terreno rende vita dura a tutti. Del resto, basta ripensare alla scorsa stagione: le due sfide con gli emiliani, sia nel Top 12 che in Coppa Italia, non furono affatto agevoli per noi. Comunque a Rovigo, nonostante la battuta d’arresto, abbiamo fatto una degna figura, perciò sono ottimista. Diciamo che quella di Piacenza possiamo definirla una prova di maturità, visto che affrontiamo una squadra più alla portata».

Forse torna disponibile anche Ramiro Finco .