Tamburello serie A – Cavriana senza problemi a Cavaion. Guidi a testa alta con la capolista

Mantova Il Sommacampagna si conferma con merito in vetta nel massimo campionato maschile di tamburello. Sabato sera, nell’anticipo della terza giornata di ritorno, i veronesi hanno facilmente vinto a Guidizzolo. La grinta e la buona volontà non hanno aiutato i ragazzi di Biagi che solo a inizio del secondo set hanno tenuto testa alla corazzata veneta. Con 35 punti in classifica, l’Arcene a -3 e il Solferino a – 5, il Somma punta dritto alla conquista del tricolore. Sono ancora molte le giornate e tutto può succedere, ma chi insegue non può sbagliare nulla.

Dal canto suo la Cavrianese di Fanzaga e Paini ha vinto ieri pomeriggio con il Cavaion. Già alla vigilia la squadra collinare era data per favorita. Molto equilibrato il primo set che gli ospiti hanno vinto con una zampata nel finale. Tutto più facile invece nel secondo parziale per la neopromossa.

Solo due le mantovane impegnate in campionato in questo primo weekend di luglio. Castellaro, Arcene e Solferino sono stati impegnati in Francia in Coppa Europa, in cui ha vinto il team di capitan Beltrami. Gli orobici hanno già disputato il loro match valido per la terza giornata sconfiggendo il Fontigo, così come il Solferino che martedì senza problemi si è imposto nel derby con il Ceresara. Per il Castellaro appuntamento per il prossimo 13 luglio in casa del Tuenno per la gara di recupero.