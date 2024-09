Tamburello serie A – Il Castellaro riparte in scioltezza. Castiglione-Cavriana, che derby! Solferino favorito con il fanalino

Mantova Via al rush finale nella massima serie e in serie B. In A mancano le ultime tre giornate per sapere chi vincerà lo scudetto e la squadra che retrocederà in B assieme al Fontigo. Intanto ieri pomeriggio è iniziata la settima di ritorno con l’anticipo tra il Castellaro e il Guidizzolo. I campioni in carica hanno piegato 2-0 il team di Tiberio Biagi, che ora rischia la retrocessione. Gli ospiti hanno retto solo all’inizio del primo set, poi è stato un monologo del quintetto di Luca Baldini. «La squadra ha davvero giocato molto bene – afferma il presidente Arturo Danieli – Il gruppo era molto concentrato. Ha “sofferto” un po’ solo a inizio primo set, poi ha dominato la scena. C’era molto caldo, ma il pubblico e gli atleti hanno potuto beneficiare di una bella zona d’ombra». Oggi non dovrebbe avere grandi difficoltà la capolista Solferino, lanciatissima verso lo scudetto, che arriva alla gara con il fanalino Fontigo forte della Coppa Italia vinta battendo per 6-5, 6-4 l’Arcene in finale. Se Festi e compagni vedono il titolo vicino, i trevigiani, ormai retrocessi, già pensano alla prossima stagione, nella quale punteranno a un pronto ritorno in A. Da seguire il secondo derby di giornata, la sfida di cartello Castiglione-Cavrianese. Un punto solo divide le due formazioni, con il team di Leonardi che punta al sorpasso. Il Ceresara se la vedrà in casa con il Sommacampagna e chiude la giornata Valgatara-Arcene. Tutte le gare si giocheranno alle ore 15.

Serie B – Per la nona di ritorno, ieri sono andati in scena tre anticipi. Il Cereta ha giocato in notturna in casa con il Valle San Felice. La tanto attesa sfida Dossena-Rallo, tra prima e seconda, è stata vinta 2-0 dai padroni dei casa, che così hanno allungato in classifica. Cinaglio ha vinto facilmente 2-0 con il Faedo e ha conquistato la matematica salvezza. Il Tuenno, in lotta per non finire in C, si è arreso 2-1 al Castelli Calepio. I trentini restano penultimi, ma hanno mosso la classifica con un punticino. In estate intanto è terminato il mandato di Enzo Gasperetti e nuova presidente del Tuenno è stata eletta Nicoletta Ciardi. Chiudono la giornata Palazzolo-Fumane e Bardolino-Segno, entrambe alle ore 15.