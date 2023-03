Tamburello Serie A maschile – Castellaro e Solferino completano l’opera, Castiglione ko con onore

MANTOVA La prima giornata del massimo campionato di tamburello si è completata ieri con la prosecuzione delle tre partite interrotte domenica scorsa per la pioggia. Come si ricorderà, l’unico match concluso era stato Guidizzolo-Sabbionara 2-0, che si è aggiunto all’anticipo di sabato Ceresara-Cavrianese 0-2.

Ieri in campo tre compagini virgiliane. Come domenica, la sfida fra il neopromosso Castiglione e l’Arcene è stata parecchio combattuta. Gli aloisiani hanno retto, si sono portati sul 5-3, dopo che la gara era stata equilibrata sino al 3-3. Gli orobici andavano sul 5-4, sul 30-15 per il quintetto di casa l’arbitro non assegnava il 40-15 che avrebbe messo il Castiglione nella condizione di chiudere 6-4 e andare al tie break. La compagine bergamasca impattava per poi chiudere 6-5 come nel primo set. «Comunque la squadra c’è – afferma Mario Margoni, patron del Castiglione – . Questa è andata, forse non era la gara da vincere. Vedremo di far bene nel derby di Cavriana».

Castellaro sul velluto coi campioni in carica del Sommacampagna: dopo il facile 6-0 di domenica i collinari, che partivano dal 3-0, hanno chiuso 6-1. Veronesi subito a segno ad inizio secondo incontro, poi dominio Castellaro. C’è da dire che, rispetto alla scorsa stagione, solo Albertini e Barbazeni sono rimasti nelle file dei veneti.

Infine, nessun problema per il Solferino in casa del neopromosso Bardolino. Dopo il 6-1 di domenica, i collinari partivano dal 2-1. Subito acciuffati, hanno accelerato e chiuso 6-2.

RISULTATI 1° GIORNATA

Ceresara-Cavrianese 0-2

Castiglione-Arcene 0-2

Bardolino-Solferino 0-2

Castellaro-Sommacamp. 2-0

Guidizzolo-Sabbionara 2-0

Ha riposato: Fontigo