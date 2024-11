Tennis tavolo Serie A1 femminile – Sardegna isola felice: la Brunetti non lascia scampo al Quattro Mori (1-4)

CAGLIARI Missione compiuta per la Brunetti Castel Goffredo che a Cagliari batte 4-1 il Quattro Mori Cagliari nella quarta giornata della Serie A1 femminile.

Tania Plain inaugura la partita con una performance solida, superando un inizio equilibrato e chiudendo il primo set dopo una serie di punti decisivi. Nicole Arlia reagisce prontamente e, dopo un avvio vantaggioso, prende il controllo della situazione. Nel terzo match, Anastasiia Kolish si trova davanti alla connazionale Elizabet Abraamian. Dopo un inizio determinato, deve gestire il recupero dell’avversaria, ma poi mantiene il vantaggio. Abraamian lotta per rispondere, ma Kolish riesce a chiudere il set e la partita. E veniamo al match tra Andrea Dragoman e Miriam Carnovale, inizialmente contrastata ma poi dominante, fino a prendere il controllo completo dell’incontro nella terza frazione. Le speranze di riscatto per il Cagliari sono affidate ad Abraamian, che parte bene contro la Arlia. Nicole recupera nel terzo set e, nonostante una dura lotta, porta a casa la vittoria. Il derby romeno finale tra le ex compagne Dragoman e Plaian vede emergere Dragoman.

Dunque per la Brunetti, priva di Szocs impegnata a Francoforte, una vittoria pesante. «Una sfida che poteva presentare qualche insidia – afferma coach Alfonso Laghezza – . Arlia ha perso la prima partita e si è messa in una situazione difficile nella seconda. Però ha avuto il merito di riprendersi e guadagnare il punto. Bene Kolish, ragazza molto seria che si sta ambientando alla grande. Dragoman ha fatto il suo dovere, assicurandoci due punti. Tra l’altro ha battuto Plaian con la quale aveva giocato nel Quattro Mori. In definitiva, siamo contenti per il successo. Ora ci riposiamo un attimo, poi penseremo alla sfida esterna col Sudtirol». Il match con le altoatesine è in programma mercoledì prossimo alle ore 18.

Tania Plaian-Nicole Arlia 3-1 (11-7, 4-11, 11-6, 11-8); Elizabet Abraamian-Anastasiia Kolish 1-3 (9-11, 11-7, 9-11, 9-11); Miriam Carnovale-Andreea Dragoman 0-3 (7-11, 8-11, 2-11); Elizabet Abraamian-Nicole Arlia 2-3 (11-5, 11-4, 10-12, 7-11, 7-11); Tania Plaian-Andreea Dragoman 0-3 (8-11, 9-11, 8-11)