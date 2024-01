Calcio Seconda Categoria – Tarantolo scuote il Pego: “Voltiamo pagina per cancellare lo zero”

PEGOGNAGA Non si può dire che il ritorno in Seconda di Pegognaga sia stato baciato dalla fortuna: al termine del girone d’andata, infatti, il neopromosso Sporting è fermo al palo. Zero punti all’attivo: in quindici gare disputate, la neopromossa compagine di Alex Tarantolo, ha rimediato altrettante sconfitte, con soltanto 9 reti segnate e 52 subite. Il cammino nella Seconda mantovana ripartirà domenica 14 gennaio, ospitando il Buscoldo di Alessandro Tinazzo, che all’andata prevalse per 1-0.

Il negativo cammino dell’andata potrebbe scoraggiare gli scoiattoli, ma per la seconda parte del torneo il presidente Luigi Panizza mostra fiducia ed idee chiarissime: «Cosa mi attendo dalla squadra nel 2024? Spero e mi auguro di trovare un gruppo che, facendo leva sull’orgoglio, possa riuscire a giocare e giocarsi tutte le gare sino al novantesimo. Senza nulla togliere al cammino ovviamente negativo della nostra prima parte di stagione, vorrei però vedere nel nuovo anno più equità da parte degli arbitri, che non sono stati certo teneri con noi. Più di una volta abbiamo assistito a sceneggiate e soprusi, che ci hanno oltremodo penalizzato. Vogliamo essere messi nelle condizioni di poterci giocare equamente le nostre carte. Non chiediamo altro. Per il resto, dobbiamo essere noi, ripeto, il motore del cambiamento».