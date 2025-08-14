Tiro a volo – Il TAV San Fruttuoso detta legge nella finale del Campionato Regionale Compak

Castel Goffredo Con la tappa ospitata dal Tav Valle Duppo a fine luglio si è chiuso il Campionato regionale estivo di Compak della Lombardia, giunto al momento delle premiazioni e dell’assegnazione degli scudetti 2025. Dopo la quarta e ultima prova, il responsabile Cesare Gariboldi ha ufficializzato i verdetti, confermando una stagione dominata da grandi prestazioni e duelli avvincenti. Nella categoria Eccellenza il titolo è andato, senza sorprese, a Massimo Simoncelli: il portacolori del San Fruttuoso di Castel Goffredo ha dominato l’intero circuito, confermandosi leader anche nell’ultima gara, condotta con un avvio leggermente sotto tono ma riscattato da due serie finali di alto livello. A completare il podio tutto targato San Fruttuoso, Nicola Amadei e Luca Pederzoli, a testimonianza della forza del club mantovano nella massima categoria. Vittoria annunciata anche in Prima categoria per Luca Lipreri, mentre in Seconda si è imposto Giulio Acquistapace. Qui il San Fruttuoso ha festeggiato l’argento di Matteo Cigolini, autore di un’ottima prova. In Terza categoria il titolo è andato a Nicolas Colciaghi. Tra le Ladies, Alessandra Comina ha conquistato lo scudetto, mentre tra gli Junior il migliore è stato Gioele Barcella. Spettacolare finale anche nel comparto Senior, dove Pierluigi Soldi, ancora una volta per il San Fruttuoso, ha vinto l’ultima tappa e messo in cassaforte il titolo, precedendo Ettore Abeni e Pasquale Gabbiadini. Nei Veterani ha primeggiato Damiano Facciolati, ma sul terzo gradino è salito il goffredese Narciso Gazzurelli, regalando un’altra medaglia alla formazione castellana. Tra i Master, infine, il trionfo è andato a Giovanni Zamboni, autentico fuoriclasse del club, con il compagno di squadra Roberto Rossi in seconda posizione. Il dominio del San Fruttuoso è stato certificato anche dalla classifica a squadre, con il club mantovano che si è aggiudicato lo scudetto dell’estate 2025 davanti a Rondinelle Azzurre e Arlunese. Durante la cerimonia di premiazione, Gariboldi ha portato i complimenti ai vincitori e il ringraziamento a tutti i partecipanti a nome di Daniele Ghelfi e della Delegazione Fitav Lombardia, ricordando con emozione l’indimenticato Nazzareno Galiè, figura storica del Compak lombardo. Per il San Fruttuoso, una stagione da incorniciare, chiusa con una pioggia di titoli e medaglie in ogni categoria.