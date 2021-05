Calcio Allievi – Festa al Martelli per l’amichevole del Mantova con la Juve U16

MANTOVA A un mese di distanza dall’amichevole con l’Albinoleffe, è tornata in campo la squadra degli Allievi del Mantova. Per l’occasione i baby allenati da Ciccio Graziani hanno potuto godere di un palcoscenico e di un avversario d’eccezione: lo stadio Martelli e la Juventus U16. È finita 2-0 per i bianconeri, ma il risultato conta poco o nulla. L’importante è aver ritrovato la gioia di misurarsi sul campo, in una bella giornata di primavera, al culmine di una stagione che doveva essere quella della ripartenza ma che di fatto, a livello giovanile, non è mai cominciata. È mancato solo il pubblico (il match era a porte chiuse). Ma tornerà anche quello.