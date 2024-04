Volley Serie A3 – Il Gabbiano perde la “bella” con Macerata (0-3). Per l’A2 restano solo i play off

MANTOVA Niente da fare per il Gabbiano: la festa al PalaSguaitzer non parte. A imporsi è Banca Macerata, che vince 3-0 e vola con merito in serie A2. In casa Top Team ci sono amarezza e rammarico, per una serie che poteva essere chiusa in gara-2 in terra marchigiana, avanti 2-0 e con due match-point a favore, ma che ha visto invece le due compagini affrontarsi anche nella decisiva gara-3. Il PalaSguaitzer si conferma autentico settimo uomo in campo, e di questo supporto avranno bisogno i ragazzi di Serafini anche nel prossimo turno play off, la semifinale contro San Donà, che nel turno precedente si è sbarazzata di Lagonegro: già domenica alle 19.30 gara-1 al PalaSguaitzer, l’1 maggio a San Donà gara-2 ed eventuale gara-3 a Mantova il 5 maggio.

GABBIANO MANTOVA-BANCA MACERATA 0-3 (24-26, 23-25, 15-25)

GABBIANO MANTOVA Martinelli, Yordanov 6, Miselli 2, Novello 14, Parolari 7, Ferrari 7, Sommavilla (L), Catellani (L), Scaltriti 1, Tauletta, Depalma 2, Gola. Ne: Zanini, Massafeli Iasi Pedroso. All.: Serafini.

BANCA MACERATA Marsili 3, Zornetta 12, Fall 10, Penna 22, Lazzaretto 4, Sanfilippo 3, Ravellino (L), Pahor, Scrollavezza 1, Gabbanelli (L), Gigli. Ne: Orazi, Owusu, D’Amato. All.: Castellano.

ARBITRI Vecchione e Antuori di Salerno.

NOTE Durata set: 31’, 30’, 25’; tot: 86’. Battute sbagliate: GAB 16, MAC 13. Ace: GAB 1, MAC 1. Muri punto: GAB 8, MAC 12.