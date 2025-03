Expo canina, partenza col botto

GONZAGA Si respira aria internazionale all’Expo canina a Gonzaga, ma il Best in Show delle prime due giornate è tutto italiano: nella prima giornata a cura del Gruppo Cinofilo Sedrianese primo classificato SUENO MY MARLON DES DOLMENS D’AN ARVOR , Pastore Australiano di Bogetto Monica, secondo CARRERA (ARENA) MEX. FCI. Xoloitzcuintle, standard, di Agosta Roberta, e terzo OVER THE MOONLIGHT M’E’ PICCIAT O CORE Cocker americano di Izzo Giada. Nella seconda giornata, a cura del Gruppo Cinofilo Lecchese, il primo posto va a SAMARCANDA BORN TO BE KING-N Barbone grande mole, nero di Merati Sonia; secondo posto per YASON DELLA CANTERANA Bassotto, standard a pelo lungo di Candela Enrico; terzo posto per VULLO Bracco italiano, roano-marrone di Verrocchi Damiano.

Grande attesa per l’ultima giornata: domenica è la volta del Gruppo Cinofilo Virgiliano, che festeggia la 60ª edizione dell’Esposizione Internazionale Canina ENCI, giunta ormai alla sua 36ª edizione nei padiglioni della Fiera Millenaria. Alla conclusione della giornata sarà assegnato il titolo di Supreme Best in Show al miglior esemplare tra i tre vincitori giornalieri, che riceverà il prestigioso riconoscimento ‘Virgilio Winner 2025’. Ingresso gratuito dalle 9.30 alle 18.