Sbalzata dall’auto fuori strada: muore una 53enne. Grave il figlio di 19 anni

GUIDIZZOOLO Tragedia della strada ieri sera a Guidizzolo. Una donna originaria del Cremonese, S.M., 53enne residente a Cavriana, ha perso la vita in un incidente stradale. In gravi condizioni il figlio 19enne, trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cremona. I due sono usciti di strada con l’auto e la donna, che pare non avesse allacciato le cinture, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è deceduta sul colpo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 di ieri, sabato 18 marzo, in strada Medole a Guidizzolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale di Mantova e i mezzi del 118 e l’elisoccorso di Brescia.