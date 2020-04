Asola, i Carabinieri arrestano spacciatore in bicicletta

ASOLA Ieri, anche in tempo di emergenza sanitaria per il “Coronavirus”, grazie all’operazione lampo condotta dai Carabinieri della Stazione di Asola, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato E.G.M. 38enne, marocchino, domiciliato ad asola. I militari lo hanno bloccato a bordo della propria bicicletta dopo che lo stesso era stato notato a spacciare alcune dosi di stupefacente, infatti veniva trovato in possesso della somma contante di 520,00 euro. La successiva perquisizione domiciliare presso la propria abitazione permetteva di rinvenire gr.22 di sostanza stupefacente tipo “cocaina” suddivisa in nr.44 dosi preconfezionate in involucri di cellophane, ulteriori 1.300,00 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione.

La droga ed il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’uomo al momento agli arresti domiciliari dovrà rispondere al Giudice del Tribunale di Mantova del reato di “detenzione a fini di spaccio di stupefacenti” nel rito direttissimo che si terrà martedì mattina.