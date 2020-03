Coronavirus, centri raccolta differenziati chiusi o aperti solo a determinate condizioni

MANTOVA – Mantova Ambiente informa che da oggi sino a data da destinarsi sono chiusi, su indicazione dei rispettivi Comuni, i centri di raccolta rifiuti di Bagnolo San Vito, Castellucchio, Quistello, Casaloldo, Roncoferraro e Casalmoro (quest’ultimo aperto solo il mercoledì dalle 14 alle 17 per il conferimento del materiale vegetale). I cittadini di Castellucchio potranno conferire il vegetale nel piazzale antistante il Centro di raccolta.

Per tutti gli altri centri comunali, Mantova Ambiente ricorda ai cittadini di recarvisi solo in caso di effettiva necessità e per conferire unicamente i rifiuti per i quali non è previsto il servizio di ritiro domiciliare; al sito potranno accedere al massimo tre persone alla volta, che dovranno mantenere una distanza minima l’una dall’altra e dagli operatori di almeno un metro.

Si informa inoltre che i Centri non possono più possibile ritirare il legno, causa la sopravvenuta difficoltà al recupero da parte degli impianti di recupero.

Certi della comprensione dei cittadini, la Società assicura che sta facendo tutto il possibile per garantire continuità e qualità dei servizi essenziali, pur operando in condizioni straordinarie.

—